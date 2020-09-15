سيدات طائرة الأهلى يتوجن بلقب الدورى أمام الزمالك فى ختام الدورى الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى بلقب الدورى الممتاز رسميا فى ختام الدورى، اليوم، أمام الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم دون النظر إلى النتيجة فى ظل حسم الفريق الأحمر للقب مبكرا بالفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0 .
وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات و البطولة العربية 3 مرات .
خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى من نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 فى لقاء تحصيل حاصل بنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 أمس فى ظل حسم الأهلى اللقب بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3 / 1 الجمعة الماضية ليتوج رسميا فى ختام المنافسة.
وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش فى الجولة الماضية من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة.
أما الزمالك ففقد الأمل فى البحث عن اللقب فى ظل فوز الأهلى على طلائع الجيش ووصوله إلى النقطة 60، ليصبح لقاء القمة بين الأهلى والزمالك أمس الاثنين تحصيل حاصل.
وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.
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