شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الأهلى يتوجن بلقب الدورى أمام الزمالك فى ختام الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى بلقب الدورى الممتاز رسميا فى ختام الدورى، اليوم، أمام الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم دون النظر إلى النتيجة فى ظل حسم الفريق الأحمر للقب مبكرا بالفوز على أصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0 .

وبذلك يتوج الصافي مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات و بطولة أفريقيا 4 مرات و البطولة العربية 3 مرات .