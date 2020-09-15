شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يكشف سر انتفاضة أسوان.. ويؤكد :عينى على نقاط مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد كشرى المدير الفنى لنادى أسوان سرتفوق تماسيح النيل واقتراب بقاؤهم بشكل رسمى بين الكبار هذا الموسم مؤكداً أن الجماعية وعدم الاعتماد على سياسة النجم الاوحد هى سر التميز ، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" حقيقى لازم أشكر اللاعبين الرجالة والادارة على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية ، ربنا كرمنا عشان بنشتغل صح وحققنا نتائج متميزة وأرقام ستظل صامدة فى تاريخ هذا النادى لأول مرة يكون المعدل التهديفى لأسوان بهذه الصورة ونهزم فرق كبيرة بالدوري".

وتابع كشرى :" أسوان لايعتمد على النجم الاوحد ، الفريق عندى هو النجم والجماعية هى سر التألق ، فى بعض الاوقات كنت أجهز فريقين للتعامل مع أى مباراة ، قولت للاعبين لازم ندور على 7 نقاط لان نقطة الامان فى الدوري ستكون 38 فى ظل تقارب المستوى ووجود فرق كبيرة تنافس على الهبوط مما يزيد من صعوبة النجاة من هذه المفرمة"

وعن مواجهة الزمالك قال المدير الفنى لأسوان :" مباراة زى أى مباراة سأدخلها وعينى على الثلاث نقاط وإن لم تتحقق سيكون التعادل نتيجة جيدة لا يقنعنى فكر التمثيل المشرف، سنواجه فريق كبير ونحترم لاعبيه وجهازه الفنى وادارته وجمهوره ولكن لدينا طموح مشروع للفوز باللقاء ، سأواجه الزمالك مثلما واجهت الاهلى كنت مغلوب بهدف وأهاجم وأبحث عن التعادل وكنا قريبين منه "

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.