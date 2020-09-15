شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يجرى أشعة لتحديد مدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجري رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته، واشتكى رامي من إصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري أمس، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة، وكشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السبب وراء استبدال رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطى مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندرى، وتم الدفع بأحمد فتحي بدلاً منه، وقال فايلر إن رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلي في العضلة الخلفية في المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد في العضلة الخلفية.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.