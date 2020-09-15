شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمواجهة أولاد العم بين الإسماعيلى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباراتى اليوم الثلاثاء بالدورى الممتاز، وأسندت اللجنة مباراة مصر للمقاصة وإف سى مصر لأحمد جمال "حكم ساحة" وأيمن دعبس "مساعد أول" وعادل ماهر "مساعد ثان" وطارق عبد السلام "حكم رابع" ومصطفى مدحت "حكم فيديو" وحسنى سلطان "مساعد حكم فيديو"، بينما يدير مباراة الإسماعيلى والمقاولون محمد معروف "حكم ساحة"، ومحمود عبد السميع "مساعد أول" وممدوح مصطفى "مساعد ثان" وأحمد ناجى "حكم رابع" ومحمود بسيونى "حكم فيديو" وأحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".

وتستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ويستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر فى تمام السادسة مساء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه باستمرار عجلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفيومى انتصاره الثالث على التوالى بالفوز على طنطا بهدفين دون رد فى هذه الجولة بعد الفوز على الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى ليرفع رصيده للنقطة 33 بعدما حقق 6 انتصارات وخسارتين وتعادل منذ عودة مسابقة الدورى من توقف كورونا ليودع منطقة الهبوط ويبدأ خطة تحسين موقعه بجدول المسابقة فيما شدد خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر على لاعبيه ضرورة التمسك بالآمال الأخيرة للبقاء بين الكبار وتعديل موقفهم فى الجدول خلال الأسابيع المقبلة للمسابقة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للمقاصة أمام نادى مصر مكون من "محمود حمدي وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم و باولن فوافي وعمرو مرعي".

أما التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من :"عصام ثروت وعلاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا ويليس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد نصر".

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بينما يستدرج الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء على استاد الإسماعيلية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وتعتبر مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلى هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الاسماعيلى ويسعى لإنتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الإسماعيلى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد مجدي - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري - عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي – شيلونجو".

أما التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود أبو السعود ، و امير عابد ،وسيف الجزيرى ، وشكرى نجيب ، ومعروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير، و عبد الوهاب إسماعيل ".