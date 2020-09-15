شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إنهاء الدورى يوم 28 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 والأخيرة، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تجمع الاهلي أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر والزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.