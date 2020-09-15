شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت فورية للاعبى المصرى لتحفيزهم بعد الفوز على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المصرى البورسعيدى صرف مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود بالأمس بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى وابتعاد الفريق مؤقتا عن الثلاثى الهابط للقسم الثانى بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الثالث عشر.

وحرص لاعبو المصرى البورسعيدى على إهداء الفوز على حرس الحدود لزميلهم بالفريق إسلام أبو سليمة، الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى فى اللقاء الماضى أمام بيراميدز والذى نجح فيه النادى الساحلى فى تحقيق الفوز بهدف مقابل لا شىء.

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من ناحية أخرى أبدى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود مؤكدا ان الفوز جاء فى وقته نظرا لصعوبة موقف الفريق فى جدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أن ترتيب الفريق بالجدول لا يليق به لذا فإن حصد الثلاث نقاط كان مهما للغاية وهو ما تحقق فى نهاية اللقاء .

ونجح المصرى البورسعيدى فى تحوسل خسارته بهدف مقابل لا شىء أمام حرس الحدود بالشوط الأول للفوز فى نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف احرزهما محمود وادى واوستن اموتو.

وكشف وادى فى تصريحات للموقع الرسمى للمصرى أن على ماهر المدير الفنى للفريق كان له مفعول السحر لدى اللاعبين منذ حضوره على رأس الجهاز الفنى وبالتحديد بالنسبة له مؤكدا ان المدير الفنى يعقد جلسات خاصة مع كل لاعب على حدى لتقويمه وإعطائه التعليمات الصحيحة لتنفيذها فى المباريات وهو ما أتى بثماره بعدما نجح الفريق الساحلى فى العودة لطريق الانتصارات محققا فوزين متاليين على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.