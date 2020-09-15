شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعلن تلقى إيهاب جلال عرضا لا يرفض من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة بامتلاك إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عرض مغرى مادياً ولا يرفض من نادى بيراميدز، مؤكداً أن جلال لا يتواجد فى معسكر المقاصة لمواجهة نادى مصر، وقال هويدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "إيهاب جلال لم يتغيب عن تدريب المقاصة أمس لكنه شاهد المران من المدرجات، وأرى أن هناك تهويلا كبيرا للأحداث داخل المقاصة لاسيما أننا نتعامل مع مدرب ملتزم ولدينا مشاكل تحدثنا عنها بوضوح ولم نخفيها".

ويضيف وليد هويدى "رحيل اللواء محمد عبد السلام عن إدارة شركة المقاصة ترك بعض الأزمات المالية للفريق ومؤخراً يحاول اللواء عبد السلام حلها ، ومنحنا اللاعبين عقب مواجهة طنطا شيكات الاول صرفوه يومى الاحد والاثنين والثانى مستحق الصرف فى أول أكتوبر، وأغلب اللاعبين حصلوا على من 60 إلى 80 % من عقودهم مع النادى ، ولكن الازمة تتعلق باللاعبين الجدد ومقدمات العقود وبعض التقسيمات الخاصة بالنادى".

وأكمل مدير الكرة بالمقاصة "إيهاب جلال أجرى رابيد تيست استعداداً لمباراة نادى مصر وإلا لم يتواجد فى اللقاء طبقاً لاشتراطات اتحاد الكرة ، وسيدير مباراة اليوم ولكنه غير موجود بالمعسكر فى الوقت الحالى وهذه سياسة إيهاب جلال الذى يسكن بجانب فندق معسكرات المقاصة بمصر الجديدة وبالتالى المدرب لايبات فى معسكرات المقاصة بكل المباريات السابقة وليس مباراة اليوم فقط".

وتابع وليد هويدى "إيهاب جلال لديه بعض الظروف الصحية ولكنه سيقود مباراة نادى مصر ومباراة الاهلى المقبلة ، ولو طلبنا منه أن يستكمل الموسم مع المقاصة سيوافق على الفور لانه ليس أنانى وتولى تدريب فريقنا فى ظروف صعبة للغاية ووقف معانا وقفة كبيرة هو ولاعبيه الرجالة الذين يستحقون الشكر"

وأكمل "ليس هناك صحة للحديث عن تضامن اللاعبين مع ايهاب جلال ، كلنا وليس اللاعبين متضامنين مع ايهاب جلال ولكن المدرب نفسه يرفض أن يفعل لاعبيه مثل هذه التصرفات ، وسبق ورفض ايهاب جلال عرضاَ لتدريب المصرى البورسعيدى من أجل الاطمئنان على وضع المقاصة وبقاؤه فى الدوري الممتاز".

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ويضيف مدير الكرة بالمقاصة "ايهاب جلال تلقى عرضاً لا يرفض من بيراميدز، لم يحدثنى فيه لكنى أعلم أن عروض بيراميدز تكون نقلة كبيرة للاعب والمدرب من الناحية المادية ولكن جلال لم يحسم قراره النهائى حتى الآن، وهو صديق شخصى لى وأعلم جيداً أنه يلتزم بعقوده ، وبالتالى لن نقف أمامه وسنتخذ القرار الذى يناسب إيهاب جلال".

وعن محمد إبراهيم قال وليد هويدى "لاعب محترف حينما سنحت له ظروف مناسبة فاستعاد فورمته الفنية والبدنية وأتمنى أنه يعود للاحتراف الخارجى ، خاصة أنه حتى الان لانملك عروض رسمية للتعاقد مع اللاعب كلها أحاديث ودية مع وكيل اللاعب وبعض مسئولى المقاصة وننتظر نهاية الموسم لحسم مصير اللاعب ونؤكد لن نقف أمام رغبة محمد ابراهيم ، لان هدف المقاصة هو الاستثمار".