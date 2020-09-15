شكرا لقرائتكم خبر عن شطة يؤكد أن إصابة لاعب الاتحاد لا تعنى أحقيته فى ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقى "كاف" أن إصابة محمود رزق، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى، كسر فى الأنف لا تعنى أن اللعبة تستحق ركلة جزاء وطرد للاعب الاهلى أحمد فتحى، وقال شطة فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أختلف مع أحمد الشناوى الخبير التحكيمى فى تحليله لركلة جزاء الاتحاد السكندرى فى مباراة الأهلى، أمس، القانون واضح ولا يحتاج لتأويلات، والشناوى تواجد فى محاضرات عديدة بالكاف تخص تقنية الفار".

وتابع عبد المنعم شطة "الاتحاد السكندرى لا يستحق ركلة جزاء فى مباراة الاهلى وأحمد فتحى لا يستحق الطرد لا أقول هذا لأنى أهلاوى حتى لا يتهمنى البعض لكن ليس معنى إصابة محمود رزق بكسر فى الأنف أن فتحى يستحق الطرد والاتحاد يستحق ركلة جزاء، فأى لاعب قد يؤذى نفسه بطريقة لعبه دون أى تدخل من المنافس، القانون واضح محمود رزق هو من خاطر وتداخل بصورة خاطئة فى اللعبة".

وفى وقت سابق قال أحمد الشناوى الخبير التحكيمى إن أحمد فتحى لاعب الأهلى يستحق إنذار فى كرة عرقلة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى لأنه عطل هجمة واعدة.

وقال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: في ركلة جزاء الاتحاد السكندري لو أحمد فتحي اللي نجح في لعب الكرة يبقى لا تستحق ركلة جزاء ولكن محمود رزق من لعب الكرة والمخالفة موجودة من أحمد فتحي وركلة الجزاء صحيحة وهناك قمة التهور من فتحي.

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وتابع: "لعبة عرقلة حمدي فتحي غير واضحة وحكم الفار لم يحضر له لقطة واضحة وفي تقديري أن الشد فيه جزء على الخط وبالتالي تعتبر ركلة جزاء".

وأردف: كنا في عجالة لاستخدام الفار والوقت الذي تدرب فيه الحكام قليل ويحتاج لوقت من 6 إلى 9 أشهر.

وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.