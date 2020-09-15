شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الشناوى بطل الحفاظ على الشباك الحمراء فى ليلة تأجيل حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى المحافظة على شباك فريقه نظيفة فى مباراة تأجيل حسم لقب الدورى و التى شهدت تعادل الأحمر أمام الاتحاد السكندرى سلبيا مساء الإثنين فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتصدى الشناوى لأهداف محققة لفريق زعيم الثغر فضلا عن تصديه لركلة جزاء للفريق السكندرى، حيث إنه حارس يثبت يوما بعد يوما كفاءته فى حراسة مرمى الفريق الأحمر.

وقال الشناوى مؤخرا فى تصريحات: "أنا عشت في النادي الأهلي من صغري، الأهلي بيتي، أنا كنت بحلم إني أكون نجم وأكون ليا شأن في الكرة والنادي الأهلي هو اللي خلاني كده، أنا إتربيت في الأهلي وصعب أبيع كل ده بمجرد مقابل مادي".

وأكمل حارس الأهلي: "أنا مش هخرج من الأهلي لا في مصر ولا الخليج ولا غيره، لو احتراف خارجي وبموافقة النادي ممكن، غير كده لأ، أنا في الأهلي وبقول كلامي على الهوا دلوقتي، أنا بحلم بالاعتزال في الأهلي ومش هلعب غير للأهلي". ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس محمد الشناوى فى الصور التالية:





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