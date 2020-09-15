الامارات | مرتضى منصور: مبادئ وقيم النادي الأهلي انتهت في 14 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: مبادئ وقيم النادي الأهلي انتهت في 14 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور انتقادات حادة إلى إدارة النادي الأهلي المصري، بعدما شارك اللاعب محمود كهربا مع "الأحمر" أمام الاتحاد السكندري في الدوري المحلي.



وقال منصور لقناة الزمالك أمس إن: "اليوم الموافق 14 سبتمبر 2020 أستطيع القول إن مبادئ وقيم النادي الأهلي انتهت تماما بعد مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" أمام الاتحاد، وهي المبادئ التي زُرعت مع تأسيس النادي في عام 1907، ولكن انتهت بمشاركة كهربا أمام الاتحاد".



وأضاف: "عندما عرض الأهلي على رينيه فايلر التعاقد مع كهربا رفض المدرب السويسري لأنه سأل عنه مواطنه كريستيان غروس مدرب الزمالك السابق وأخبره أنه لاعب يتسبب في أزمات". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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