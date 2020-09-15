الامارات | الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع مدرب منتخب البرازيل لكرة الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نادي الشارقة على صفحته في "تويتر" أنه حصل على موافقة الاتحاد البرازيلي لكرة قدم الصالات، من أجل أن يتولى مدرب منتخب (السامبا) ماركينيوس خافيير، الإشراف على فريق الشارقة لكرة قدم الصالات.

وسيصل المدرب إلى الدولة خلال الأيام المقبلة لإتمام إجراءات تعاقده مع النادي. ويذكر أن مجلس إدارة الشارقة كان قد قرر إعادة نشاط فريق كرة الصالات بالنادي بعد توقف استمر موسمين.

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