الامارات | برشلونة يبدأ أولى خطوات التخلص من سواريز بضم الهولندي ديباي

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يبدأ أولى خطوات التخلص من سواريز بضم الهولندي ديباي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحضر مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم ممفيس ديباي لمغادرة ليون الفرنسي من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 25 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادت اليوم صحيفة "دي تلغراف" الهولندية. وستكون هذه أولى الخطوات الرسمية للتخلص من اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سبق وأبلغه المدرب الهولندي رونالد كومان بأنه لا يدخل ضمن حساباته.

وسينضم ابن الـ26 عاما الى مواطنيه فرنكي دي يونغ والمدرب الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان الذي كان أول من استدعى ديباي الى المنتخب الهولندي حين كان يشرف على الأخير قبل أن يتركه هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.

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وأشارت "دي تلغراف" الى أن "برشلونة يأمل تأكيد الانتقال رسميا وأن يقدم ديباي في كامب نو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي"، كاشفة بأن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو، إضافة الى مليونين آخرين كمكافآت. ورأت الصحيفة أن "الشراكة بين ممفيس ديباي و(النجم الأرجنتيني) ليونيل ميسي ستشكل تحديا مثيرا بالنسبة لكومان، بما أن اللاعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين يتوليان دورا حرا (في الهجوم)".

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