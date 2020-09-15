شكرا لقرائتكم خبر عن المزين: قدمت استقالتي من طنطا بسبب عدم دعم مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أيمن المزين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، استقالته من تدريب الفريق، بعد الخسارة من أسوان، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أيمن المزين، في تصريحات لبرنامج كورة إف إم مع الإعلامي كريم حسن شحاتة، عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «اعتذرت لإدارة طنطا عن عدم الاستمرار مع الفريق بعد فقدان الأمل في البقاء بمسابقة الدوري الممتاز»، مضيفًا: «بعد عودتي لفريق طنطا، وجدت الفريق منهارًا، والروح المعنوية للاعبين منخفضة للغاية».

وأضاف: «أنا مش هحارب لوحدي، مفيش أي دعم من مجلس الإدارة، حيث لم يساند المجلس الفريق في مباراة المقاصة الماضية، التي كانت تقام على ملعبنا، ولا توجد أي حوافز مالية للاعبين».

وأوضح: «وافقت على العودة لتدريب طنطا، لأنه كان هناك أمل في بقاء الفريق بالدوري، ولكني وجدت الأمور صعبة للغاية، لذلك قررت الرحيل».