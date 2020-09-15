شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يوجه نصيحة لإبراهيم نور الدين ويؤكد: الأهلى عنده 3 حالات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الإعلامى أحمد شوبير، نصيحة للحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد إدارته لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والتى انتهت بالتعادل السلبى أمس الاثنين بالجولة 27 للدورى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "فى رأيى قرار إبراهيم نور الدين باحتساب ركلة جزاء للاتحاد السكندرى قرار صحيح تماماً وكذلك قرار طرد أحمد فتحى آراه صحيحاً، ولكن فريق الأهلى كانت له ركلة جزاء قبل نهاية المباراة صحيحة ولم تحتسب وبكل أسف وأسى التصوير فى المباراة لا يخدم إظهار مثل هذه اللعبات رغم أن خبراء التحكيم أكدوا أحقية الأهلى فى ركلة جزاء لصالح حمدى فتحى ".

وتابع شوبير: "كل هذه القرارات عادى فى مباريات الكرة كلنا عقب كل مباراة نختلف مع الحكم فى بعض القرارات، ولكن الغريب والمثير للدهشة فعلا هو الحكم إبراهيم نور الدين وهو صديق عزيز وكانت لديه مشاكل سابقة فى طريقة التعامل مع الناس وعندما سألنى كيف أحلها قولتله حاول تتعامل مع اللاعبين والإداريين بطريقة أفضل يكون فيها تواضع وللأمانة هو أتغير بعض الشىء".

ويضيف شوبير:"لكن فى ناس يا جماعة بتحب تكون محل الاستحواذ والاهتمام، ودايما كان بيقولوا الحكم زى الهواء فى الملعب المفروض محدش يحس بيه وكان نفسى ده يحصل إمبارح ولكن محصلش وشوفنا حوارات كتير ورغى بشكل مبالغ فيه وبدون أى مناسبة زى مثلا لقطة إبراهيم نور الدين مع طلعت يوسف، لازم يكون عند إبراهيم نور الدين عقلية أن حلاوة اللعبة أنك كحكم لا تظهر وتكون متواضع ومتعاون مع أطراف اللعبة لإمتاع المشاهدين".

Advertisements

وعن الأهلى قال شوبير: "الفريق لديه ثلاثة حالات كورونا لديفيد سيزا المدرب العام وعلى لطفى وياسر ابراهيم والأهلى تكتم على الامر ولم يكتفى برابيد تيست وإنما أجرى لهم مسحة كورونا وثبت فعلا إيجايبة عيناتهم، وتابع الناس بتسألنى عن التعاقد مع بدر بانون وأؤكد أن تعاقد الأهلى معه حتى الان غير مؤكد".

وعن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة قال شوبير: "عملوا شغل كويس أوى وخدوا قرارات محدش قدر ياخدها وعملوا نظام يحترم فى الجبلاية ولكن بلاش صراع الانتخابات ياخد حيز من تفكيرهم".

وفى وقت سابق، أشاد طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق بأداء الاتحاد السكندرى خلال مباراته ضد الأهلي، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤكدا أن الإشادة بالاتحاد السكندرى واجبة، قدم مباراة جيدة وانتشار جيد وكان عنده مشاكل فى قلب الدفاع ولعب أمامهم بعمر الميدانى وسيسيه وقمر ورفعت قدموا مستوى جيد والحدة البدنية كانت أفضل.

وقال، خلال تصريحات للاستديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم كيف تحسب لعبة أحمد فتحى ومحمود رزق ركلة جزاء وأرى أنها لا تستحق ركلة جزاء أو طرد لأن لاعب الاتحاد هو من انخفض برأسه، مشيرا إلى أن ابراهيم نور الدين له مشاكل كثيرة فى المباريات التى يديرها وهو تذمر من انتقادى له فى السابق ولكن نحن زملاء فى اللعبة لأنه حكم وأنا مدرب".