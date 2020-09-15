شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى تواجه الزمالك اليوم في لقاء التتويج بالدورى بعد حسمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى بلقب الدورى الممتاز رسميا فى ختام الدورى اليوم أمام الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم دون النظر إلى النتيجة فى ظل حسم الفريق الأحمر للقب مبكرا بالفوز على اصحاب الجياد فى الجولة الـ 18 بنتيجة 3 /0 .

وبذلك يتوج الصافى مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات وكأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات .

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى من نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 فى لقاء تحصيل حاصل بنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 أمس فى ظل حسم الأهلى اللقب بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3 / 1 الجمعة الماضية ليتوج رسميا فى ختام المنافسة.

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وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش فى الجولة الماضية من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة.

أما الزمالك ففقد الأمل فى البحث عن اللقب فى ظل فوز الأهلى على طلائع الجيش ووصوله إلى النقطة 60، ليصبح لقاء القمة بين الأهلى والزمالك أمس الاثنين تحصيل حاصل.

وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.