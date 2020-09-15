شكرا لقرائتكم رامى ربيعة يجرى أشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع رامى ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لأشعة اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على حالته، واشتكى رامى ربيعة من إصابة خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى أمس، وقام الجهاز الفنى باستبداله لمنع تفاقم الإصابة، وكشف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، السبب وراء استبدال رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر بين شوطى مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري، وتم الدفع بأحمد فتحى بدلاً منه، وقال فايلر إن رامى ربيعة مدافع الفريق الأحمر تعرض للإصابة بشد عضلى فى العضلة الخلفية فى المباراة، وتابع بأنه قام بتغيير اللاعب وخروجه من المباراة للحفاظ عليه من التعرض لإصابة قوية أو تفاقم الشد فى العضلة الخلفية.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الإثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى. فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.