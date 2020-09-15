شكرا لقرائتكم شطة: ركلة جزاء الاتحاد أمام الأهلى غير صحيحة والقانون لا يحتاج لتأويلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الافريقى الكاف، أن إصابة تعرض محمود رزق، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الاتحاد السكندرى، لكسر فى الأنف لا يعنى أن اللعبة تستحق ركلة جزاء وطرد للاعب الأهلى أحمد فتحى.

وقال شطة فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أختلف مع أحمد الشناوى الخبير التحكيمى فى تحليله لركلة جزاء الاتحاد السكندرى فى مباراة الأهلى أمس، القانون واضح ولا يحتاج لتأويلات، والشناوى تواجد فى محاضرات عديدة بالكاف تخص تقنية الفار ".

وتابع عبد المنعم شطة: "الاتحاد السكندرى لا يستحق ركلة جزاء فى مباراة الأهلى وأحمد فتحى لا يستحق الطرد لا أقول هذا لأنى أهلاوى حتى لا يتهمنى البعض ولكن ليس معنى إصابة محمود رزق بكسر فى الأنف أن فتحى يستحق الطرد والاتحاد يستحق ركلة جزاء، فأى لاعب قد يؤذى نفسه بطريقة لعبه دون أى تدخل من المنافس، القانون واضح، محمود رزق هو من خاطر وتداخل بصورة خاطئة فى اللعبة".

وفى وقت سابق قال أحمد الشناوى الخبير التحكيمى أن أحمد فتحى لاعب الأهلى يستحق إنذار فى كرة عرقلة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى لأنه عطل هجمة واعدة.

قال خلال تصريحات للاستديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: فى ركلة جزاء الاتحاد السكندرى لو أحمد فتحى اللى نجح فى لعب الكرة يبقى لا تستحق ركلة جزاء ولكن محمود رزق من لعب الكرة والمخالفة موجودة من أحمد فتحى وركلة الجزاء صحيحة وهناك قمة التهور من فتحي.

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تابع: "لعبة عرقلة حمدى فتحى غير واضحة وحكم الفار لم يحضر له لقطة واضحة وفى تقديرى أن الشد فيه جزء على الخط وبالتالى تعتبر ركلة جزاء".

أردف: كنا فى عجالة لاستخدام الفار والوقت الذى تدرب فيه الحكام قليل ويحتاج لوقت من 6 إلى 9 شهور.

وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة ويرفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.