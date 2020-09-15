شكرا لقرائتكم صفر الأهلى الأول مع فايلر فى الدوري والثالث منذ قدومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منذ قدوم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، يفشل الأحمر فى تسجيل أهداف خلال أول مباراة له فى الدورى العام للموسم الكروى الجارى 2019-20.

وتعتبر هذه هى المرة الأولى مع رينيه فايلر التى لم ينجح الأهلى فيها فى تسجيل هدف فى الدوري.

كما تعد هذه هى المرة الثالثة التى لا ينجح فيها الأهلى فى تسجيل أهداف معه بشكل عام بعدما فشل فى هز شباك النجم الساحلى فى دورى أبطال إفريقيا، والزمالك فى السوبر المصري.

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تعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سبلياً فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.

فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه