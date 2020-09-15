شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بالبطولة العربية في نسختها الـ12 بثلاثية في الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 15 سبتمبر 1996، توج الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الدورى فى نسختها رقم 12، والتى استضافها النادى الأهلى بمشاركة 7 فرق وهى الأهلى المصري، والرجاء البيضاوى المغربي، الهلال السعودي، الهلال السوداني، واتحاد بليدة الجزائري، شباب خدمات رفح الفلسطيني، الوحدات الأردنى، وجاء تتويج الأهلى باللقب بعد تفوقه فى المباراة النهائية على حساب الرجاء البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلى عن طريق مجدى طلبة من ضربة ركنية مباشرة فى الدقيقة الثالثة خادعت حارس الرجاء، وتعادل نذير صلاح الدين "هداف البطولة" فى الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى أعاد هادى خشبة التقدم مجددا للأهلى فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الفوز بهدف عالمى فى الدقيقة الأخيرة.

مثل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان فى النهائى كل من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، أحمد نخلة (ياسر ريان)، هشام حنفي، هادى خشبة، مجدى طلبة (أسامة عرابي)، رضا عبدالعال (وليد صلاح الدين)، أحمد عبدالمنعم كشرى.

وساهم فى تتويج الأهلى باللقب كلا من عصام الحضري، مصطفى كمال، حسام حسن، سمير كمونة، عمرو الحديدي، محمد شرف، سيد غريب.

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وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.