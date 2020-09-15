شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد المقاولون .. محمد معروف حكما لمواجهة الدراويش وذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، عن حكام مباراتى اليوم الثلاثاء بالدورى الممتاز، وأسندت اللجنة مباراة مصر للمقاصة وأف سى مصر لأحمد جمال "حكم ساحة" وأيمن دعبس "مساعد أول " وعادل ماهر "مساعد ثان" وطارق عبد السلام "حكم رابع"، ومصطفى مدحت "حكم فيديو"، وحسنى سلطان "مساعد حكم فيديو".

بينما يدير مباراة الإسماعيلى والمقاولون، محمد معروف "حكم ساحة"، ومحمود عبد السميع "مساعد أول" وممدوح مصطفى "مساعد ثان" وأحمد ناجي "حكم رابع"، ومحمود بسيوني "حكم فيديو"، وأحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو".

وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ويستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر فى تمام السادسة مساءاً على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم فى المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وطالب ايهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفيومى انتصاره الثالث على التوالى بالفوز على طنطا بهدفين دون رد فى هذه الجولة بعد الفوز على الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى ليرفع رصيده للنقطة 33 بعدما حقق 6 انتصارات وخسارتين وتعادل منذ عودة مسابقة الدورى من توقف كورونا ليودع منطقة الهبوط ويبدأ خطة تحسين موقعه بجدول المسابقة فيما شدد خالد جلال المدير الفنى لنادى مصر على لاعبيه ضرورة التمسك بالامال الأخيرة للبقاء بين الكبار وتعديل موقفهم فى الجدول خلال الأسابيع المقبلة للمسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام نادى مصر مكون من: "محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعي".

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أما التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من :"عصام ثروت وعلاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا ويليس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد نصر".

بينما يستدرج الاسماعيلى نظيره المقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساءً على ستاد الإسماعيلية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وتعتبر مباراة الليلة هى الظهور الأول للبرازيلى هيرون ريكاردو فى ولايته الثالثة مع الإسماعيلي ويسعى لانتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم فى ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش فى المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون فى حظوظه بإنهاء الموسم فى المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات فى الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد مجدى - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدرى - عماد حمدى - عمر الونش - محمد مخلوف - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى – شيلونجو".

أما التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود أبو السعود، وامير عابد،وسيف الجزيرى، وشكرى نجيب، ومعروف يوسف، ولويس أدوارد، محمد مجلى، وكريم مصطفى، فادى نجاح، ومحمد سمير، وعبد الوهاب إسماعيل ".