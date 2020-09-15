شكرا لقرائتكم اليوم.. الإسماعيلى يستدرج المقاولون بالدوري فى الظهور الأول لـ"ريكاردو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

وتبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلى هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الاسماعيلى ويسعى لإنتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.

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ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد مجدي - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري - عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي – شيلونجو".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود أبو السعود ، و امير عابد ،وسيف الجزيرى ، وشكرى نجيب ، ومعروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير، و عبد الوهاب إسماعيل ".