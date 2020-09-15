محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد أحمد كشري المدير الفني لأسوان، أن فريقه بحاجة لحصد 7 نقاط على الأقل والوصول للنقطة 38 من أجل الاقتراب من البقاء في بطولة الدوري وتجنب الهبوط.
وحقق أسوان فوزا كبيرًا على طنطا مساء الإثنين، برباعية نظيفة، ليرتقي للمركز التاسع برصيد 31 نقطة، مبتعدا عن حرس الحدود صاحب المركز الـ16 "أول مراكز الهبوط"، بـ5 نقاط فقط.
وأثنى كشري في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" على أداء لاعبيه خلال المباريات السابقة بالفوز أمام الإنتاج الحربي للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين، والفوز على المقاولون صاحب المركز الثالث، وكذلك اكتساح طنطا برباعية، موضحا أنه للمرة الأولى يكون المعدل التهديفي كبير للفريق.
وأكمل كشري: "لا مكان للنجم الواحد في الفريق، الجماعية هي النجم، مازالت المنافسة صعبة، ونطمح لجمع أكبر عدد من النقاط".
وعن مواجهة الزمالك، أكد مدرب أسوان أنها مباراة بـ3 نقاط مثل أي مباراة: "الزمالك نادي كبير، ولكن في النهاية نستهدف جمع أكبر عدد من النقاط، لو تعادلنا ستكون نتيجة جيدة".
ويلتقي أسوان أمام الزمالك مساء الجمعة المقبل في الأسبوع الـ28 من بطولة الدوري.
واختتم: "مباراة الزمالك ستشهد عودة المصابين، في مباراة الإنتاج افتقدنا 6 مصابين، ورغم ذلك فزنا بالمباراة، الجماعية هي الأهم".
كانت هذه تفاصيل خبر كشري: أسوان بحاجة لـ7 نقاط للبقاء.. ولا مكان للنجم الواحد بالفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.