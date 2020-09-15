المقاصة: إيهاب جلال لم يغب عن التدريبات.. وهناك "تهويل" في بعض الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة، أن ما يقال عن تغيب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي عن التدريبات لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن هناك تهويل في بعض الأمور.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى عدم حضور إيهاب جلال لتدريبات الفريق الفيومي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تأكيد مدرب المقاصة تلقيه عرضًا لتدريب نادي بيراميدز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، قال هويدي: "إيهاب جلال لم يتغيب عن حضور تدريبات الفريق، يتواجد في المدرجات دائمًا، لا صحة لما تم تدواله مؤخرًا".

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وتابع: "أعلم أن عرض بيراميدز لا يٌقاوم ولكن أعلم أن جلال مدربًا جيدًا وأعلم أنه ليس أنانيًا".

وواصل: "جلال سيقود الفريق اليوم أمام نادي مصر، وسيكون على رأس القيادة الفنية للفريق في مباراة الأهلي".

وعن الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، قال هويدي: "تم صرف بعض مستحقات اللاعبين خلال الشهر الجاري وهناك جزء آخر في الشهر المقبل، وأقل لاعب في الفريق الفيومي حصل على 60% من مستحقاته".

جدير بالذكر أن المقاصة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وسيلتقي مساء اليوم الثلاثاء مع نادي مصر ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري we المصري.