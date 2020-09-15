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رياضة | كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيليان مبابي يحسم صراع وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زال الصراع مشتعلًا بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لخلافة ليونيل وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية.

 

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسبانيعن أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط، وأنه مستعد للتضحية بالأموال إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه وليس .

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وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي، حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لحسم الصفقة.

 

 

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