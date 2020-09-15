رياضة | خسائر جديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر خسائر جديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نجوم ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة مع فيروس كورونا المستجد بعد قرار خفض رواتب فريق الكرة بين 10 و20% خلال الموسم الماضي، عقب إيقاف البطولات المحلية والقارية بسبب تفشي الفيروس.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني عن إدارة ريال مدريد قد تلجأ لتطبيق خفض جديد على الرواتب بين 20 و25%، إذا استمرت مباريات الموسم الجديد بدون حضور جماهيري في الملاعب حتى النهاية.

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يذكر أن مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ستلعب حتى الآن بدون جمهور خلال الموسم الجديد.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أعلن أن النادي الملكي لن يبرم أي صفقات كبيرة هذا الصيف، بسبب الوضع الاقتصادي الراهن عقب أزمة كورونا.