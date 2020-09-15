رياضة | حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة غضب نجم الزمالك قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن ملابسات ما حدث خلال مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، بشأن انفعال محمد ابوجبل حارس الأبيض.

وأوضح ميدو أن أبو جبل لم يكن غاضبا من ابتعاده عن التشكيل الأساسي في مواجهة الإنتاج الحربي الأخيرة بالدوري.

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وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن الذي ظهر على أبوجبل في المباراة مجرد توتر، فهو يتوتر من المنافسة، مضيفا أن وجود جنش خلفه ورغبته في اللعب بشكل أساسي جعله متوترا الأمر الذي جعله يقع في أخطاء خلال المباريات الأخيرة.

وشدد على أن تألق أبو جبل جاء في فترة عدم تواجد جنش أثناء إصابته وتراجع مستوى عواد، مؤكدا أنه بعد عودة جنش تراجع مستوى ابوجبل.

وأكد على أن جنش سيكون حارس الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي، موضحا أن لديه ثقة كبيرة والجمهور يثق في وجوده أيضا.