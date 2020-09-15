رياضة | نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم إنبي يضغط للرحيل إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول اللاعب كريم فؤاد، الظهير الأيمن لنادي النجوم، والمعار إلى نادي إنبي، الإسراع بعملية انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر مصدر مطلع داخل نادي إنبي، أن اللاعب يأمل في أن يقطع إعارته مع النادي البترولي، ومن ثم يتمكن من الرحيل إلى النادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن الأهلي تواصل مع نادي النجوم، المالك الأصلي للاعب، من أجل شرائه، مشدداً على أن الأهلي اتفق بشأن كافة التفاصيل المادية.

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ويريد الأهلي ضم ظهير أيمن جديد خلال الموسم المقبل، مع رحيل النجم أحمد فتحي لصفوف بيراميدز بنهاية عقده.

ونال فؤاد استحسان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بسبب صغر سنه وقدرته على اللعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر.

وتعادل الأهلي دون أهداف مع مضيفه الإتحاد السكندري، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز، وأجل التتويج رسمياً باللقب للجولة القادمة.