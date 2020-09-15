شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تقرر إنهاء الدورى يوم 28 أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 و الأخيرة ، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الاسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تجمع الاهلي أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر و الزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة.

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وصرح حسام الزناتى مدير مسابقات الجبلاية أن هناك عدة أسباب لعدم اعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.