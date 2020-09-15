شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يسعى لاستمرار الانتصارات أمام نادى مصر بالجبل الأخضر اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات بعدما حقق الفريق الفيومى انتصاره الثالث على التوالى بالفوز على طنطا بهدفين دون رد فى هذه الجولة بعد الفوز على الإسماعيلى ثم الاتحاد السكندرى ليرفع رصيده للنقطة 33 بعدما حقق 6 انتصارات وخسارتين وتعادل منذ عودة مسابقة الدورى من توقف كورونا ليودع منطقة الهبوط ويبدأ خطة تحسين موقعه بجدول المسابقة فيما شدد خالد جلال المدير الفني لنادى مصر على لاعبيه ضرورة التمسك بالامال الأخيرة للبقاء بين الكبار وتعديل موقفهم في الجدول خلال الأسابيع المقبلة للمسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام نادى مصر مكون من :"محمود حمدي وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم و باولن فوافي وعمرو مرعي".

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاصة مكون من :"عصام ثروت وعلاء عطا ومحمود شبانة وأحمد يوسف ومصطفى كالوشا ويليس فرتادو وإسلام صلاح وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان وكليف نياكيا ومحمد نصر".