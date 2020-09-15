شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. "هاتريك" محمد رمضان يقود الأهلى للتتويج بالدورى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم 1994 قاد محمد رمضان، مهاجم الأهلي السابق، الفريق الأحمر فى تحقيق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما في استاد الإسكندرية لتحيد بطل مسابقة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي تألق فيها محمد رمضان وسجل ثلاثة أهداف وأيمن شوقي هدف.

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محمد رمضان بدأ فى ناشئى الترسانة وصعد للفريق الأول عام 1981 واستمر مع الفريق حتى موسم 1989-1990، سجل خلالها أكثر من 60 هدفا، وقاد الفريق للفوز بآخر لقب فى تاريخه "كأس مصر 1986.

انتقل للأهلى موسم 1990-1991 واستمر حتى اعتزاله في يونيو 1994، لعب محمد رمضان مع المارد الأحمر 128 مباراة، سجل خلالها 64 هدفا، وقاد الفريق للفوز بالدورى موسم 1993-1994، وكأس مصر أعوام 1991، 1992، 1993، وبطولة أفريقيا أبطال الكئوس عام 1993.

وفاز محمد رمضان بلقب هداف الدورى والكأس عام 1990-1991، وفاز مع المنتخب بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987.

وكانت آخر مبارياته مع الأهلى المباراة الفاصلة ضد نادى الإسماعيلى سنة 1994، وسجل فيها 3 أهداف وفاز الأهلى بأربعة أهداف لثلاثة وحقق لقب الدوري. بعد اعتزاله اللعب عمل مديرا للكرة بالنادى الأهلى موسم 1995 ثم ترك المنصب.