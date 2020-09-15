شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك : تقنية الڤار من مصر «ملاكي وقطاع خاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقنية حكم الفيديو الڤار وطريقة تطبيقها في الدوري المصري بسبب مجاملة حكام الڤار لنادي واحد فقط علي حساب باقي أندية الدوير وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «للأسف الڤار في مصر قطاع خاص وملاكي.. والحكام مبيشفوش إلا ضربات جزاء الأهلي فقط ولا يقدرون إلا علي باقي الأندية بإلغاء أهدافهم في الأهلي، مثل ما حدث في الجونة أو التغاضي عن طرد احمد فتحي مثل ما حدث في مباراة وادي دجلة«. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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