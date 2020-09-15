شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: وزير الرياضة أخذ تعليمات لانضباط الحالة الرياضية في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيقوم بإعادة الانضباط في جميع الهيئات والاندية والمؤسسات الرياضية خلال الفترة المقبلة.
وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الدكتور اشرف اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة خد تعليمات من القيادات المسؤولة في البلد لإعادة الانضباط للحالة والحياة الرياضية في مصر خلال الفترة المقبلة وتطبيق القانون علي الجميع".
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: وزير الرياضة أخذ تعليمات لانضباط الحالة الرياضية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.