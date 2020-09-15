شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: وزير الرياضة أخذ تعليمات لانضباط الحالة الرياضية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سيقوم بإعادة الانضباط في جميع الهيئات والاندية والمؤسسات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الدكتور اشرف اشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة خد تعليمات من القيادات المسؤولة في البلد لإعادة الانضباط للحالة والحياة الرياضية في مصر خلال الفترة المقبلة وتطبيق القانون علي الجميع".