شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي للجنايني: اللي معرفش يحافظ علي شوية كؤوس لازم يمشي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار علي عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة، واعتبره غير مؤهل لقيادة الجبلاية.
وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:«عمرو الجنايني فشل في الحفاظ على شوية كؤوس وميداليات لذلك عليه الرحيل فورا«.
وتابع: «الجنايني اللي مفروض انه زملكاوي عمل كل حاجة ضد ناديه بدليل إلغاء مسابقات الناشئين وحرمان الأبيض من 5 ألقاب علي الأقل«.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي للجنايني: اللي معرفش يحافظ علي شوية كؤوس لازم يمشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.