شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي للجنايني: اللي معرفش يحافظ علي شوية كؤوس لازم يمشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار علي عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة، واعتبره غير مؤهل لقيادة الجبلاية.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:«عمرو الجنايني فشل في الحفاظ على شوية كؤوس وميداليات لذلك عليه الرحيل فورا«.

وتابع: «الجنايني اللي مفروض انه زملكاوي عمل كل حاجة ضد ناديه بدليل إلغاء مسابقات الناشئين وحرمان الأبيض من 5 ألقاب علي الأقل«.