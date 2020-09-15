شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى: جروس حذر فايلر من ضم «كهربا».. والخطيب أصر على ضمه لمكايدة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجاة من العيار الثقيل بشأن رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي وجود محمود كهربا بصفوف الفريق.

وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والذي يحمل نفس جنسية فايلر اجتمع معه في سويسرا وحذره من التعاقد مع كهربا، وأبلغه ان وجوده سيفسد الأهلي وسيصنع أزمات ومشاكل كثيرة«.

وتابع: «فايلر فور سماع نصيحة جروس أبلغ إدارة الكرة ومحمود الخطيب برفضه ضم كهربا، لكن الخطيب أصر علي ضمه كنوع من المكايدة للزمالك، لكنه اكتشف أنه كاد نفسه وصنع أزمة ستستمر بالأهلي طوال فترة كهربا«.