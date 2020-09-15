شكرا لقرائتكم خبر عن مرتض منصور: الخطيب لا يصلح لرئاسة الأهلي ومش كل من لعب كرة يعرف يدير نادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وفشله في التعامل مع جميع الملفات داخل القلعة الحمراء.
وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «الخطيب لا يصلح لإدارة الأهلي.. ولا يصلحان يكون رئيسا له«.
وواصل: «ليس كل من لعب الكرة يصلح لإدارة كيان كبير مثل الأهلي الذي تناوب علي رئاسته عظماء».
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