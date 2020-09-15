شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: الأهلي لم يفز على الاتحاد لأن ربنا بيحبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه حزين لما آل إليه حال الأهلي في عهد محمود الخطيب، مضيفا انه «اشتاق لرؤية الأهلي بتاع زمان ايّام ما كان بيديره عظماء أمثال صالح سليم».

وأضاف منصور، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: «ربنا سبحانه وتعالي بيحب النادي الأهلي لعدم فوزه على الاتحاد السكندري وتتويجه بلقب الدوري.. ربنا له حكمة في عدم فوز الأهلي والتتويج، وهي الحفاظ على مبادئ الأهلي لأنه لو فاز بعد مشاركة كهربا في المباراة فحتما سيكون هناك شيء غلط في كرة القدم.. والأهلي دفن القيم والمبادئ بمشاركة كهربا».