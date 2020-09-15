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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة



يلتقي الأهلي مع المقاصة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع خلالها فايلر لمواصلة سلسلة نتائجه القوية بعد حسم لقب الدوري رقم 42 في تاريخه والخامس على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة.. تأجيل الاحتفال بالدرع الـ42



موعد مباراة الأهلي القادمة .. تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سبلياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الأثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز ، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.

ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مثل النادي الأهلي، حيث شارك في 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، في مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا في مسابقة الدوري العام.

وكان عاشور نواة للجيل الذهبي للنادي الأهلي في بداية الألفينات، حيث تم تصعيده من قِبَل مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطوري للقعلة الحمراء في عام 2004.

"مسمار" وسط الأهلي حصد 36 لقباً مع النادي الأهلي ، ولا ينافسه في هذا الرقم سوى عمره الذي وصل إلى 34 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية.

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موعد مباراة الأهلي القادمة .. تسليم الدرع أمام بيراميدز



موعد مباراة الأهلي القادمة .. يتسلم النادى الأهلى درع الدورى الممتاز يوم 11 أكتوبر المقبل فى مباراته الأخيرة على ملعبه بالدورى أمام بيراميدز حال حسم اللقب الليلة فى مواجهة الإتحاد السكندرى فى الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، و كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادى الأهلي لقب الدورى أمام زعيم الثغر سيتم تسليم الأهلي درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلي، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى.

يدخل الأحمر المباراة مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف، ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة.

ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة، أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

جهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للإحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.