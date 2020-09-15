شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف الاتحاد السكندري ويبدأ الاستعداد لمواجهة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي ملف مباراة الاتحاد السكندري أمس في بطولة الدوري وبدأ الجهاز يستعد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز وهي من أقوى المواجهات التى يخوضها الماردالأحمر هذا الموسم لاسيما في ظل المستوى المُتميّز الذي يُقدمه الفريق الفيومي خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه إيهاب جلال ، ويرغب الاهلي تحقيق الفوز لمواصلة نتائجه القوية وإنتصاراته هذا الموسم ويشاهد فايلر عدة مباريات للفريق الفيومي من أجل دراسته جيداً قبل اللقاء المرتقب بينهما.

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخاريجة، أبرزها من إحدى أندية الدورى التركى.

Advertisements

ويرغب الأهلى فى معرفة موقف المدرب السويسرى من العروض الأخيرة، ومنها العرض التركى الذى طلب استعارة اللاعب بنية البيع النهائي، خاصة أن اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية، بعدما سبق وقام الأهلى بإعارة اللعاب لنادى الإتحاد السكندرى قبل تجربة طلائع الجيش.

عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا ، وقال عمار حمدى، إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.