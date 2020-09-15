دورة روما: ديميتروف الى الدور الثاني بانتظار ديوكوفيتش ونادال

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فاز البلغاري غريغور ديميتروف على الايطالي جانلوكا ماجر بمجموعتين نظيفتين في دورة روما الدولية في كرة المضرب، وصعد إلى الدور الثاني ليواجه الصربي ميومير كيتشمانوفيتش او الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

روما: بلغ البلغاري غريغور ديميتروف المصنف خامسا عشر الدور الثاني من دورة روما الدولية في كرة المضرب، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز هذا العام، بفوزه على الايطالي جانلوكا ماجر المشارك ببطاقة دعوة 7-5 و6-1 الاثنين في الدور الاول.

وضرب ديميتروف موعدا في الدور المقبل مع الصربي ميومير كيتشمانوفيتش او الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وأعفي المصنفون الثمانية الاوائل في مقدمتهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاول ووصيف بطل النسخة الاخيرة والاسباني رافايل نادال الثاني وحامل اللقب واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وكان نادال توج بلقب النسختين الاخيرتين على حساب الالماني ألكسندر زفيريف وغريمه ديوكوفيتش على التوالي رافعا رصيده الى تسعة القاب في العاصمة الايطالية.

ونال ديوكوفيتش لقب انديان ويلز، اولى دورات الماسترز هذا العام، مطلع الشهر الماضي.

ويستهل نادال حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مواطنه بابلو كارينو بوستا، فيما يبدأ ديوكوفيتش مشواره بلقاء الأميركي تينايس ساندغرين الصاعد من التصفيات او الايطالي سالفاتوري كاروسو المشارك ببطاقة دعوة.

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وتأهل أيضا الكرواتي مارين سيليتش بفوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك 6-7 (4-7) و6-2 و6-4.

وخرج التشيلي كريستيان غارين والكندي فيليكس اوجيه-الياسيم المصنفان في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي من الدور الاول بخسارتهما امام الكرواتي بورنا تشوريتش 4-6 و4-6 والصربي فيليب كرايينوفيتش 4-6 و5-7.

كما خرج الجنوب إفريقي كيفن أندرسون بخسارته أمام الفرنسي اوغو أومبير 3-6 و6-7 (5-7).

ولدى السيدات، تأهلت الكازخستانية إيلينا ريباكينا العاشرة والبلجيكية إيليز مرتنز الحادية عشرة الى الدور الثاني بفوز الاولى على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-صفر و6-4، والثانية على التايوانية هسييه سو-وي 6-3 و6-1.

وودعت الكرواتية دونا فيكيتش السادسة عشرة المنافسات من الدور الأول بخسارتها امام الاميركية أماندا أنيسيموفا 6-7 (4-7) و6-7 (6-8).

وعلى غرار الرجال، أعفيت المصنفات الثماني الاوليات من خوض الدور الاول، أبرزهن الرومانية سيمونا هاليب الأولى ووصيفة نسختي 2017 و2018 والتشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية وحاملة اللقب.