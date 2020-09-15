شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم عقب الراحة استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، بعدما حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات بعد الفوز علي فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى.

ومن المقرر ان يخضع اللاعبون لبعض القياسات البدنية والاختبارات الطبية قبل بداية المران، كما سيعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول اجتماعا فنيا مع اللاعبين لشرح أخطاء مباراة الإنتاج وكذلك مباراة سموحة التي سبقتها وانتهت بالتعادل 3/3 ، وخريطة الطريق للفترة المقبلة استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.

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من ناحية أخرى قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إقامة عزاء الراحل عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل، وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.

واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.