رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر المقبل مباراة قوية ومنتظرة بين النادى الأهلى ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعي النادى الأهلى للفوز من أجل تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا هذا الموسم خاصة أن المارد الأحمر يحتاج فقط لنقتطين لحسم البطولة رقم 42 فى تاريخه.

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بينما يرغب مصر المقاصة تحت قيادة إيهاب جلال فى تعطيل مسيرة النادى الأهلى وتأخير التتويج ببطولة الدوري المصري.

تقام مباراة النادى الأهلى ومصر المقاصة يوم السبت القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويذكر أن النادى الأهلى تعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية سلبيًا.