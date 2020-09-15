رياضة | موعد مباراة الزمالك أمام أسوان بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك أمام أسوان بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة القادم الموافق 18 سبتمبر القادم.

تقام مباراة الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادم.

ويرغب الزمالك فى الاستمرار فى الفوز من أجل تحقيق المركز الثانى فى جدول الترتيب والتأهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.