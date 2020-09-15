رياضة | بيدرو يعلق على إقالته من تدريب الجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيدرو يعلق على إقالته من تدريب الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بيدرو بارني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة السابق، على قرار إقالته من تدريب الجونة.

وأكد بارني أنه تفاجأ بإقالته من منصبه كمدير فني رغم تقديمه للمباريات الجيدة مع الفريق.

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وأكد بيدرو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، على أنه لم يعرف سبب رحيله عن الجونة في ظل تقديمه مباريات جيدة، وأعطى إدارة النادي كامل الحق في إقالته.

وكشف عن عيب في الأندية المصرية، وهو أنها لا تصبر على مدربيها لتنفيذ المشروعات الكبيرة والمميزة.

جدير بالذكر أن الجونة كان أعلن أمس الإثنين عن إقالة مدربه بيدرو بارني.