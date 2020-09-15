رياضة | مدير الكرة بالإسماعيلي يفجرها: عبد الرحمن مجدي لاعب غير ملتزم.. وهذا رأي في المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدير الكرة بالإسماعيلي يفجرها: عبد الرحمن مجدي لاعب غير ملتزم.. وهذا رأي في المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف صبري المنياوي مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي أن عبد الرحمن مجدي نجم الدراويش لاعب غير ملتزم بينما يرى باهر المحمدي لاعب مميز

وأكد صبري المنياوي أن نادي الإسماعيلي، ان حاليا فارغ من النجوم ومنذ أكثر من خمس مواسم تقريبا.

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وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج الماتش: "باهر لاعب مميز ونفس الحال لعبد الرحمن مجدي مؤكدا أنه من افضل اللاعبين في مصر ولكنه غير ملتزم".

وأكد رغم أن عبدالرحمن مجدي لاعب مميز ولكنه لم ينجح في الاحتراف الخارجي بسبب عدم التزامه.

واختتم صبري المنياوي حديثه مؤكدا أن باهر المحمدي لاعب يمتلك شخصية كبيرة وخبرات رغم صغر سنه ويراه مميز جدا في مركزه.