شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعلق على تعادل الأهلي أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الكرة بالنادي الأهلي، على دعم فريقه بعد التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت أمس، ضمن منافسات الجولة 27الدوري المصري الممتاز.

ونشر صالح جمعة عبر خاصية «ستوري» بحسابه على «إنستجرام» صورة لزملائه بالفريق داخل المعلب، وعلق عليها «يالا يا أهلي».

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالتعادل السلبي وتأجل تتويج الفريق الأحمر بالدرع.