شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: شوبير شال برقع الحياء ومستعد يقلع هدومه عشان الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي للزمالك، تعصب الإعلامي احمد شوبير لفريقه السابق النادي الأهلي. وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمية، إن شوبير مستعد يقلع هدومه عشان الأهلي، مشيرا إلى انه شاهد شوبير في الاستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد وكأنه كان قاعد في عزاء في عمر مكرم مَش في قناة محايدة ملك كل الأندية. وأكد منصور أنه يلتمس العذر لشوبير «عشان خاطر ابنه مصطفي اللي بيلعب في الأهلي.. عشان كده شوبير شال برقع الحياء». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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