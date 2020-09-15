شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف آخر تطورات ملف نادي القرن الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف نادي القرن الأفريقي، والذي يعده النادي الأبيض لتقديمه للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وقال مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «الملف الاّن يتم وضع الرتوش الأخيرة عليه من قبل الصحفي معتز الشامي وكتابة بعض المحلوظات الهامة».
وأوضح: «أوشكنا على الانتهاء من ملف نادي القرن، حيث سيتم عرض الملف على المحامي الأجنبي خلال أيام قليلة من أجل تقديمه رسمياً للفيفا واسترداد حقوق الزمالك المهدورة».
وأكد رئيس الزمالك أن التصور الأخير للمنشاّت في فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر سيتم الانتهاء منه خلال 48 ساعة قادمة.
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