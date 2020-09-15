شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يُربك حسابات تتويج الأهلي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريقه لن يُخصم منه 3 نقاط مع نهاية الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وأوضح مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: «لن يُخصم من الفريق أي نقاط مع نهاية المسابقة، وعندما نلجأ للفيفا ويدرك وقتها المهزلة التي حدثت ووجود قرار بخصم نقاط دون إجراء تحقيق سيكون الأمر مختلفا».

وواصل: «الكثيرون يجلسون في الاستوديهات التحليلية ويخصمون النقاط الثلاث من الزمالك ولكن أود أن أبلغهم أن الفريق لن تُخصم منه أي نقطة مع نهاية الدوري».

الجدير بالذكر أن الأهلي سيُتوج بالدوري في حالة الفوز على مصر المقاصة في لقاء الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

كانت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قد قررت خصم 3 نقاط من الزمالك لعدم حضور الفريق لقاء القمة بالدور الأول للدوري.

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