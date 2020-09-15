شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب منتقدا فايلر: «اتبدل بعد كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أداء رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأحمر، عقب التعادل امام الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري الممتاز. وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «فايلر اتبدل بعد كورونا، ومشكلته في تغيير طريقة لعب الأهلي». وواصل: "هذا ليس فايلر الذي شاهدناه عقب فترة التوقف ولكن نلتمس العذر للفريق بسبب الغيابات والاصابات». وأتم حديثه مؤكداً أن عملية حسم الأهلي للدوري مسألة وقت. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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