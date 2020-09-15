شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور عن حكم مباراة الأهلي والاتحاد: «برافو.. عشرة على عشرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الإعلامي بقناة نادي الزمالك خالد الغندور، على التحكيم في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي أدراها إبراهيم نور الدين وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بمنافسات الجولة 27 للدوري المصري الممتاز. وكان إبراهيم نور الدين قد احتسب ركلة جزاء لمصلحة الاتحاد السكندري وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أحمد فتحي قائد الأهلي. وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا «برافو التحكيم اليوم عشرة على عشرة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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